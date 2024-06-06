Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» начнется в Подмосковье 14 июня

В Московском областном театре драмы и комедии Богородского округа 14 июня начнется первый театральный фестиваль «Учитель и ученики», призванный подчеркнуть роль наставничества в искусстве и важность передачи и сохранения театральных традиций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятиях фестиваля примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18:00 на центральной городской фонтанной площади Ногинска.

Фестиваль планируется как ежегодный. В 2024 году фестиваль будет посвящен жизни, работе и творчеству Петра Фоменко — народного артиста РФ, мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров. Петр Фоменко являлся основателем и художественным руководителем театра «Мастерская Фоменко» (с 1993 по 2012 гг.), профессором РАТИ. В общей сложности им создано более шестидесяти спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава, Зальцбурга и Парижа.

Основные события фестиваля «Учитель и ученики» пройдут в Ногинском театре, именуемом сегодня Московским областным театром драмы и комедии. Именно здесь состоялась премьера дипломного спектакля Петра Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей».

Также фестивальные мероприятия состоятся на других культурных площадках города и в парках — Центральном и Глуховском.

В рамках работы фестиваля запланировано 5 программ: основная (показы спектаклей), образовательная (встречи, лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов), выставочная (организация и проведение выставок), кинопрограмма (показ тематических фильмов под открытым небом), концертная (творческие вечера, концерты).

В рамках основной программы зрителям предстоит увидеть спектакли учеников Петра Фоменко — артиста театра и кино Кирилла Пирогова, преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина «Женитьба Фигаро», недавно ушедшего из жизни, широко известного артиста и режиссера Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие» (Ярославль), Ивана Поповски «Грезы» (Москва), Елены Невежиной «Суббота, воскресенье, понедельник» (Владикавказ), Николая Дручека «Лес» (Уфа), а также спектакль самого Петра Фоменко «Он был титулярный советник».

Целый ряд мероприятий запланирован в рамках образовательной программы. Ее участниками станут режиссеры и актеры школьных и молодежных театров, артисты муниципальных театров. Руководителем образовательной программы выступает Григорий Заславский. Педагогами — Юлия Пересильд, Роман Калькаев, Галина Тюнина, Сергей Женовач, Олег Снопков, Вера Камышникова, Ирина Тульчинская.

В рамках кинопрограммы зрителям будет показан фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим — широко известный зрителям — телевизионный сериал «На всю оставшуюся жизнь».

На фестивальных площадках состоятся концерты и тематические художественные выставки. В Ногинском музейно-выставочном центре пройдет выставка народного художника Российской Федерации Александра Рукавишникова «Трансформация после Брейгелей» и заслуженного художника Российской Федерации Натальи Нестеровой «Камера-обскура. Между маскарадом и трагедией». В музейно-выставочном пространстве Мособлдрамы будут представлены работы художника, иллюстратора Бориса Жутовского — на выставке «НЕпоследние люди империи. Культурный пласт», а в фойе театра можно будет увидеть выставку театрального костюма.

В экспертный совет фестиваля вошли: Наталья Старосельская, Сергей Коробков, Нина Шалимова, Марина Тимашева, Анна Иванова, Ольга Зайчикова и студенты театроведческого факультета ГИТИС.

Художественный руководитель фестиваля — Михаил Чумаченко, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор режиссуры, старший преподаватель кафедры режиссуры ГИТИС.

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