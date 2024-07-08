Первый альбом группы «Кровосток» заблокирован в России решением Роскомнадзора

сегодня в 15:09

Роскомнадзор удалил в России первый альбом «Кровостока» «Реки крови»

Российская хип-хоп группа «Кровосток» сообщила, что ее первый альбом «Реки крови» удален со всех стриминговых площадок страны решением Роскомнадзора, сообщает НСН .

«Инструменталы (инструментальные версии треков — прим. ред.) пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо», — написали музыканты в своем Telegram-канале.

Участники группы «Кровосток» уехали из России с началом специальной военной операции на Украине. Коллектив дает концерты в разных странах мира.

Ранее Роскомнадзор по решению президента России Владимира Путина получил право самостоятельно удалять «зеркала» запрещенных в стране сайтов. Глава государства подписал соответствующий указ в конце июня 2024 года.