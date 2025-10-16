Пережившая операцию Любовь Успенская рискует частично потерять подвижность руки

71-летняя певица Любовь Успенская рискует утратить подвижность одной конечности — звезда после операции на предплечье выступила на концерте, несмотря на запрет медиков, сообщает Mash .

В конце сентября артистка сломала руку. Ей провели операцию и прописали носить фиксирующий бандаж. Снимать его можно только ночью. Кроме того, Успенская должна была соблюдать строгий покой в течение двух недель. Ей были противопоказаны любые физические нагрузки.

Певица исправно носит бандаж, однако от работы не отказалась. Звезда выступила на Дне города в Ереване. Отмечается, что теперь исполнительница может утратить подвижность руки. Ей уже назначена еще одна операция.

Через месяц Успенской удалят вставленную пластину. Стоимость операции и меднаблюдения — около 200-250 тыс. рублей. Затем звезде несколько месяцев придется восстанавливаться и регулярно делать рентгены, чтобы следить за сращением костей.

30 сентября Любовь Успенская попала в больницу с тяжелым переломом предплечья. Артистке установили швейцарские пластины. Звезда переживала, что останутся большие шрамы.

