Концерты отменены: Любовь Успенскую ждет операция из-за сломанной руки

Популярная певица Любовь Успенская сломала руку. Из-за этого она отменила концерты и корпоративы, которые запланированы на ближайшее время, в том числе в Екатеринбурге — выступление должно было состояться 3 октября, сообщает Mash .

По данным Telegram-канала, такое решение было принято именно из-за перелома руки. При этом представители уверяют, что концерт не состоится из-за «технических причин». В свою очередь, работники площадки, где должна была выступить Успенская, говорят, что она не выйдет на сцену из-за проблем со здоровьем.

Также, по данным Mash, артистке сделают операцию. Ей собираются установить швейцарские пластины в руку. Перелом, предположительно, произошел 30 сентября.

Успенскую подготавливают к операции. Она боится, что после процедуры на руке будет крупный шрам.

Согласно прогнозам докторов, Успенская сможет выйти на сцену уже через несколько дней после операции. На данный момент концерты и корпоративы отменены.

