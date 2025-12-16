«Пережил утрату»: Охлобыстин рассказал о состоянии Михаила Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что его коллега Михаил Ефремов перестал общаться с ним и другими друзьями после смерти бывшей жены Ксении Качалиной, сообщает «Царьград» .

«Он очень дистанцировался по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это», — сказал Охлобыстин на премьере фильма «Простоквашино».

После выхода из тюрьмы Ефремов заявил об отказе от алкоголя и зарекся когда-либо вновь садиться за руль автомобиля.

Именно Ефремов вместе с сыном обнаружили тело почивший Ксении Качалиной в ее квартире. Даже находясь в заключении, артист старался оказывать поддержку своей бывшей супруге. Актриса боролась с алкогольной зависимостью, которая стала причиной разрушения ее профессиональной деятельности и личной жизни.

Их общая с Ефремовым дочь Анна-Мария прекратила всякое общение с матерью, возлагая на нее вину за трудное детство.

Актер не контактирует с фанатами, но и не жалуется на самочувствие. При этом он не проявляет стремления к возобновлению контактов с прежним кругом общения.

