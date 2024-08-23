Перенесший сердечный приступ Боярский готов выступить в Москве за 3 млн руб

Народный артист РСФСР Михаил Боярский восстановился после сердечного приступа и готов выступать за пределами родного Санкт-Петербурга. Например, певец может дать концерт в Москве за 3 млн рублей, сообщает SHOT .

В ноябре 2023 года Боярский перенес сердечный приступ. После реабилитации 74-летний артист решил не уезжать далеко от дома, поэтому выступал только в Северной столице. Теперь же певец восстановился и готов ездить по стране, но за выступления с его участием придется заплатить тройную цену.

Например, в Петербурге он выступал за 1 млн рублей, а за корпоратив в Москве Боярский просит 3 млн рублей, а также 150 тыс. рублей за перелет команды. Жить звезда советской эстрады планирует в пятизвездочном отеле. Ему необходимо два номера — люкс и стандарт.

По словам представителей народного артиста, программа Боярского включает исполнение песен и совместные танцы. Также с исполнителем можно фотографироваться.

О госпитализации Боярского стало известно в феврале прошлого года. В ноябре у артиста случился сердечный приступ.