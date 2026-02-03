Передвижная выставка о Гостомельском десанте открылась в Орехово-Зуеве

Передвижная выставка, посвященная подвигу Гостомельского десанта, начала работу 2 февраля в гимназии №14 Орехово-Зуева. Экспозиция организована в рамках патриотического проекта и пробудет в учебном заведении до 9 февраля, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

В гимназии №14 Орехово-Зуева 2 февраля открылась передвижная выставка, посвященная подвигу Гостомельского десанта. Экспозиция включает уникальные фотографии боевой работы двух гвардейских бригад ВДВ при взятии аэродрома «Антонов» под Киевом и их противостояния превосходящим силам противника до подхода основных частей российских войск.

Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Данила Просвиров отметил, что 2 февраля в России отмечается День победы советских войск в Сталинградской битве, а сегодня появляются новые герои, среди которых участники Гостомельского десанта.

Инициатором и автором выставки стал Николай Леонидович Осокин — отец Героя России Алексея Осокина, участника этих событий. Выставка проводится в рамках патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Финальный показ состоится на концерте ко Дню защитника Отечества.

Впервые выставка была представлена 20 декабря 2025 года в школе №16 Орехово-Зуева. Позднее было принято решение сделать ее передвижной, чтобы больше школьников смогли узнать о подвиге десантников. В гимназии №14 экспозиция будет работать до 9 февраля. Возрастное ограничение 6+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.