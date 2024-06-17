Перед смертью Жанну Фриске лечил старик-целитель, добавлявший ртуть в отвары

Певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк ушли из жизни с разницей в 9 лет и обе — от агрессивной опухоли головного мозга. Жанна Фриске, как следует из книги ее вдовца Дмитрия Шепелева «Жанна», также пытался лечить некий «народный целитель» — «провинциальный дед», обещавший поставить онкобольную звезду на ноги за недели, сообщает kp.ru .

Старик, называвший себя целителем, перед Фриске читал молитвы и поил ее травяными настоями, в которые «с молчаливого согласия родных добавлял ртуть».

Вместе с этим в подмосковный дом, где находилась больная раком артистка, приезжали китайские специалисты по народной медицине. Тем не менее китайцы приехали только за несколько дней до смерти Фриске и отказались браться за дело.

Шепелев в своей книге также писал, что родители Фриске считали, что ее недуг — «не рак вовсе — это сглаз». Близкие также отказывались держать рядом с Жанной сиделок и медсестер, полагая, что звезда «вот-вот встанет на ноги», поэтому тратить средства на уход за больной, как полагали родные, нет нужды.