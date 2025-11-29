Пенсионерка-стримерша из РФ номинирована на международную премию за игру в CS2

77-летняя стримерша Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода номинирована на международную игровую премию за успехи в Counter-Strike 2. На одном из стримов она расстреляла в одиночку пятерых противников, сообщает «Подъем» .

Пенсионерка известна в Сети под ником i_olga. Еще в августе в Сети завирусился ролик, как Ольга Ивановна делает эйс (уничтожение одним игроком всей команды соперников — ред.) на карте Dust 2. Умения россиянки сильно впечатлили многих игроков по всему миру.

За то, что она в одиночку расправилась со всеми врагами на карте, пенсионерка попала в номинацию «Лучший игровой момент» зарубежной премии NNYS.

Ольга Ивановна начала стримить всего 4 года назад. Сейчас у нее более 240 тыс. подписчиков. На донаты от зрителей она смогла закрыть кредит родственникам. Пенсионерка играет в такие игры, как Counter-Strike 2, Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и т. д.

