Педагогов из Африки научили играть на гуслях в Нижнем Новгороде

В арт-пространстве «Кожевенная, 10» в Нижнем Новгороде состоялись мастер-классы по игре на гуслях, лепке жбанниковской игрушки и ткачеству. Департамент развития туризма и внешних связей администрации города отчитался, что в мероприятиях приняли участие 15 преподавателей из ЮАР, Эфиопии и Гамбии, сообщает ИА «Время Н».

Директор МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» Олег Тихонов рассказал, что мастер-классы были подготовлены для преподавателей лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова в рамках курса повышения квалификации. Мероприятия приурочили ко Дню народных художественных промыслов.

«Народные художественные промыслы стали своеобразной визитной карточкой региона. И мы работаем над тем, чтобы еще больше туристов привлекать в наш красивый город», — отметил Олег Тихонов.

Новое уникальное культурное пространство на Кожевенной открылось в историческом здании XIX века. Это и туристско-информационный центр, и арт-площадка, где ежедневно проводят мастер-классы.