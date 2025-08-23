Педагог ГИТИСа Вербицкая скончалась на 96-м году жизни

В возрасте 95 лет скончалась Анастасия Всеволодовна Вербицкая, признанный во всем мире эксперт по сценическому движению и фехтованию. Информацию о смерти заслуженного работника искусств России подтвердили представители ГИТИСа в своем Telegram-канале .

Почти 40 лет Вербицкая посвятила преподавательской деятельности в ГИТИСе. По словам ее коллег, она не только обучала студентов профессиональным навыкам владения рапирой и шпагой, но и помогала им развивать стойкость характера перед жизненными трудностями. Бывшие студенты с теплотой и признательностью отзываются о своем педагоге, отмечая, что полученные от нее уроки выходили далеко за рамки профессиональных навыков.

Анастасия Всеволодовна посвятила всю свою жизнь преподаванию. Коллеги отмечают, что она была внимательна к каждому студенту благодаря своей чуткости и тонкому пониманию людей.

ГИТИС выразил глубокие соболезнования всем, кто знал Вербицкую — ученикам, коллегам и друзьям, чьи жизни она изменила своей деятельностью, а также ее семье, близким и родным.

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 25 августа в первом Траурном зале Института скорой помощи имени Склифосовского, после чего будет проведена кремация.

