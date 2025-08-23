Журналист Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни

Он умер в Москве после тяжелой болезни.

В мае 2018 года занимавший пост главного редактора «РИА Новости Украина» Вышинский был арестован в Киеве по подозрению в госизмене. Позднее его арест продлевали. Его смогли вернуть в Россию по обмену в 2019 году.

Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. Профессиональной журналистикой занимался около 30 лет, он работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ. В 2006-2014 годы – собкор ВГТРК на Украине, с 2014 по 2018 год — главный редактор интернет-портала «РИА Новости Украина».

После ареста и приезда в РФ Вышинский занял пост исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня», а еще он был включен в СПЧ. В октябре 2023 года журналиста назначили главным редактором радио Sputnik.

Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.