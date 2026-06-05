Парки Воскресенска проведут библиоканикулы и зарядку 8–14 июня

Парки городского округа Воскресенск подготовили серию культурных и спортивных мероприятий с 8 по 14 июня 2026 года. Жителей и гостей ждут мастер-классы, экскурсии, игровые программы и занятия по северной ходьбе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для участников клуба «Активное долголетие» организуют занятия с преподавателем по северной ходьбе. Для детей пройдут мастер-класс проекта «Библиоканикулы в парке» на детской площадке и игровая программа на главной площади. Здесь же состоится концерт вокального ансамбля Prima voce.

Для взрослых и детей старше 12 лет подготовили экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участникам расскажут об уникальной восьмилучевой системе усадьбы, судьбах ее владельцев и обитателей, истории союза благородной девицы с «композитором-конюхом» и сделке, после которой имение перешло к купцам. Также запланированы интерактивные программы 6+ с мастер-классами «Машина времени: эпоха неолита», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности». Запись ведется по телефону +7 (985) 698-68-81, билеты доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа и встреча «ИгроКлуба» с настольными играми. В среду на роллердроме для малышей 0+ организуют «Веселую зарядку», а для детей старше пяти лет — спортивную программу и игры в дартс. В четверг состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» 0+, а также занятия по северной ходьбе и вечер «Ретро-танцы» для любителей активного отдыха.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут перенести или отменить из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.