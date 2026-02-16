Парки Подмосковья проведут «Солнечную Масленицу» 21 и 22 февраля

Более 90 парков Московской области пригласят жителей и гостей региона на празднование «Солнечной Масленицы» 21 и 22 февраля. Гостей ждут театрализованные шествия, народные игры, ярмарки и традиционные угощения, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничные мероприятия пройдут в городских парках Шаховской, Лосино-Петровского, Одинцовского, Каширы, Воскресенска и других муниципалитетов. В программе — театрализованные шествия, игровые программы со скоморохами, ярмарки народных промыслов, угощение блинами, традиционное сжигание чучела Масленицы и народные забавы.

В парке Шаховской состоится уличное представление с ростовыми куклами, богатырские состязания, конкурс на лучшее чучело и праздничный концерт. Для гостей откроются блинная станция и «Обжорный ряд» с выпечкой и напитками.

В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском пройдут шествие, кукольное представление, квест-игра, фестиваль российской кухни и мастер-классы. Завершит праздник концертная программа.

Парк «Захарово» в Одинцовском округе предложит кукольный спектакль, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, народные игры и конкурс кукол Маслениц.

В Кашире гостей ждут спортивные забавы, выставка, театрализованный концерт и мастер-классы. В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино состоятся состязания, ярмарка, концерт и традиционное сожжение чучела.

С 16 по 21 февраля в парках Подмосковья также пройдут тематические мероприятия, посвященные Масленичной неделе: мастер-классы, конкурсы, интерактивные программы и народные гуляния.

Организаторами выступают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.