Парки Подмосковья проведут новогодние праздники для жителей 27 декабря
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
27 декабря более 85 парков Московской области организуют праздничные мероприятия, посвященные акции «Новый год под шубой», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В субботу, 27 декабря, в парках Подмосковья пройдет масштабное новогоднее мероприятие «Новый год под шубой». В программе — дискотеки, мастер-классы, праздничные концерты и тематические активности.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гостей ждут дискотека «Летим в Новый год», концерт «Гуляй, Россия, гуляй, душа!», уроки танцев и мастер-классы по изготовлению украшений и открыток. Также будет работать выставка новогодних инсталляций и самоварная станция.
В парке «Городок» в Рузе посетителей встретят сказочные персонажи, анимационная программа, дискотека, концерт, творческие мастер-классы и фотозона. Завершится праздник вручением подарков от Деда Мороза.
Центральный городской парк Реутова подготовил анимационную программу, танцевальный флешмоб, конкурс костюмов, мастер-классы, праздничную ярмарку и раздачу сувениров.
В парке «Детский городок» в Щелкове состоятся концерт, театрализованное представление, квест, мастер-класс по росписи и фотозона.
В Красногорске в детском городке «Сказочный» гостей ждут театрализованная программа, зимние игры, мастер-класс по елочным игрушкам, фотозона и акция по кормлению птиц.
Организаторами выступают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.