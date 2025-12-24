Парки Подмосковья проведут новогодние праздники для жителей 27 декабря

сегодня в 13:01

27 декабря более 85 парков Московской области организуют праздничные мероприятия, посвященные акции «Новый год под шубой», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 27 декабря, в парках Подмосковья пройдет масштабное новогоднее мероприятие «Новый год под шубой». В программе — дискотеки, мастер-классы, праздничные концерты и тематические активности.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гостей ждут дискотека «Летим в Новый год», концерт «Гуляй, Россия, гуляй, душа!», уроки танцев и мастер-классы по изготовлению украшений и открыток. Также будет работать выставка новогодних инсталляций и самоварная станция.

В парке «Городок» в Рузе посетителей встретят сказочные персонажи, анимационная программа, дискотека, концерт, творческие мастер-классы и фотозона. Завершится праздник вручением подарков от Деда Мороза.

Центральный городской парк Реутова подготовил анимационную программу, танцевальный флешмоб, конкурс костюмов, мастер-классы, праздничную ярмарку и раздачу сувениров.

В парке «Детский городок» в Щелкове состоятся концерт, театрализованное представление, квест, мастер-класс по росписи и фотозона.

В Красногорске в детском городке «Сказочный» гостей ждут театрализованная программа, зимние игры, мастер-класс по елочным игрушкам, фотозона и акция по кормлению птиц.

Организаторами выступают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.