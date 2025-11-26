Парки Подмосковья открывают зимний сезон

сегодня в 18:29

1 декабря более чем в 85 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В этот день начнут работу основные зимние локации, зажжется иллюминация и новогодние ели, запустятся катки и другие точки активного зимнего отдыха. Гости примут участие в массовом флешмобе «Зимняя сказка», посетят ледяные квесты и световые представления, а также праздничные концертные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Традиционно в парках Подмосковья откроются 60 резиденций и 116 ящиков Почты Деда Мороза. Все желающие смогут отправить письмо главному волшебнику и ощутить предпраздничное настроение.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске для юных гостей пройдет анимационно-игровая программа от Деда Мороза и Снегурочки. Также гости смогут присоединиться к творческому мастер-классу, написать письмо и прокатиться на верблюде. Атмосферу новогоднего чуда создаст театрализованная программа «Снежная сказка». В завершении программы состоится праздничное чаепитие.

Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске проведет праздничный парад с героями русских сказок и творческий мастер-класс «Елочная игрушка». Посетителей пригласят на интерактивную программу «Как Емеля ходил за елкой» и мастер-класс по фигурному катанию.

В детском городке «Сказочный» в Красногорске состоится выступление духового оркестра Дедов Морозов. Для юных и взрослых гостей парка пройдет интерактивная программа «Новый год у ворот». Также все желающие смогут присоединиться к акции по раздаче сладких сюрпризов.

Раменский городской парк приглашает гостей на танцевальное соревнование «Зимний бит» и интерактивный спектакль «В поисках новогоднего чуда». Для посетителей выступят народный хореографический ансамбль «Серебро» и казачий хор, для юных гостей подготовили анимационную программу.

В парке им. Н. Островского в Ступино состоится театрализованное интерактивное представление, в завершении которого зажгут новогоднюю елку. Посетителей парка пригласят на анимационную программу «Когда приходят чудеса» и детскую дискотеку «Открываем зиму танцами».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.