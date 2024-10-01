Парки Подмосковья 5 октября ждут посетителей на праздник «Парки. Осень. Заряжай!»

5 октября более чем в 50 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», посвященное Дню урожая. Парки приготовили для гостей насыщенную программу: спортивные состязания, творческие мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов, ярмарки фермерских продуктов и музыкальные концерты. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминском округе состоится массовый забег «Наперегонки с осенью» и откроется «Осенняя мастерская» по созданию зонтиков из цветной бумаги. Детей и взрослых приглашают принять участие в модном показе и продемонстрировать свои яркие осенние образы. Завершится мероприятие концертной программой.

В парке «Елочки» округа Домодедово все желающие примут участие в мастер-классе с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке» и посетят выставку овощей и фруктов. Также в этот день состоится конкурс зонтиков. Участники смогут самостоятельно украсить зонт и поделиться своим творением с другими посетителями.

Парк «Ривьера» в округе Можайский подготовил для гостей выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по изобразительному искусству и нитяной графике. В рамках праздника состоятся подведение итогов проекта «Общественный огород» и массовый забег в дождевиках.

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа на «Стильном завтраке» посетители узнают все о модных трендах в одежде от стилиста Ольги Богач, создадут осенний сувенир на мастер-классах «Тыква из ткани» и «Мухомор из фетра», а также угостятся горячим чаем и баранками.

В парке «Дубки» округа Чехов пройдет увлекательный квест и фотосушка «История педагогики Руси и современной России». В завершении программы для всех желающих состоится осенняя дискотека.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.