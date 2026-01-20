Парки Орехово-Зуевского округа проведут зимние мероприятия с 20 по 25 января

Парки Орехово-Зуевского округа с 20 по 25 января приглашают жителей на спортивные, творческие и развлекательные мероприятия для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы посетителей ждут эстафеты, игры «Игры нашего двора», мастер-класс «Котики из ниток» и развлекательные программы. Также запланированы беседа «Покормите птиц зимой» и встреча клуба настольных игр.

В парке «Дулевский» пройдут мастер-класс в «Арт-лаборатории», анимационная программа «Зимний бум!», лекторий «Белкин дом», квиз «Интеллектуал» и семейный футбол.

В Дрезненском городском парке состоятся занятия в «Школе юного художника», командная игра «Мафия» и спортивные игры «Зимний движ» под руководством спортивной школы «Феникс».

В Куровском парке «Меланж» организуют квиз-сюрприз «Следствие ведут колобки», игровые занятия «Игротанцы в парке» и открытые тренировки по общей физической подготовке.

Актуальное расписание мероприятий размещено в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.