Парки Орехово-Зуевского округа проведут мастер-классы и спортивные игры с 13 по 18 января

Парки Орехово-Зуевского округа приглашают жителей и гостей на мастер-классы, спортивные состязания и анимационные программы, которые пройдут с 13 по 18 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 13 по 18 января в парках Орехово-Зуевского округа состоятся мероприятия для посетителей всех возрастов. В Парке 30-летия Победы запланированы мастер-классы по биатлону, спортивная программа по лыжным гонкам и творческое занятие по аппликации «Новогодний шар». Также гости смогут принять участие в клубе настольных игр, лектории «Забота о природе» и развлекательных играх.

В парке «Дулевский» пройдут спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», семейный футбол, квиз «Интеллектуал» и мастер-класс «Домик для птиц» в «Арт-лаборатории». Для посетителей подготовлены анимационная программа «Зимний бум!» и лекторий «Белкин дом».

Городской парк «Меланж» предложит открытые тренировки по общей физической подготовке, игровые программы и викторины: «Минутка для шутки», «Есть затея!», «Сказки водят хоровод» и «Веселая игротека».

В Дрезненском городском парке продолжаются занятия в «Школе юного художника» и командная игра «Мафия». Также пройдут игры «Зимний движ» от спортивной школы «Феникс».

Подробности о мероприятиях размещены в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.