Парки Орехово-Зуевского округа проведут культурные мероприятия с 10 по 15 февраля

С 10 по 15 февраля в парках Орехово-Зуевского округа пройдут мастер-классы, спортивные тренировки, творческие занятия и интеллектуальные игры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы посетителей ждут мастер-класс по биатлону, открытая тренировка по вольной борьбе, турнир по шашкам, встреча клуба настольных игр и литературный пикник «Путешествие в страну стихов».

В парке «Дулевский» состоятся спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», тренировка по футболу, анимационная программа «Зимний бум!», лекторий «Белкин дом», мастер-класс «Время для творчества» и викторина «Интеллектуал».

В Дрезненском городском парке организуют спортивные игры «Зимний движ» от школы «Феникс», командную игру «Мафия» и занятия в «Школе юного художника».

В городском парке «Меланж» пройдут открытые тренировки по ОФП и дзюдо, а для детей подготовлены экопрогулка «Ребятам о зверятах» и программа «Веселая игротека».

Актуальное расписание мероприятий размещено в афишах парков. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.