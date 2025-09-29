Парки Орехово-Зуевского округа приглашают жителей на мероприятия

Парки Орехово-Зуевского округа приглашают на разнообразные мероприятия. Посетителей ждут спортивные активности, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и развлекательные программы для всех возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Парке 30-летия Победы запланированы беседа о писателе А. И. Куприне, творческий мастер-класс «Дары осени в технике торцевания», а также встреча клуба любителей настольных игр. Для активного отдыха организуют веселые эстафеты и «Игры нашего двора» на центральной площадке, а на сцене — развлекательные игры.

Парк «Дулевский» предлагает спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», квиз «Интеллектуал» и лекторий «Белкин дом». Для детей пройдет анимационная программа «Осенний бум!», а также творческий мастер-класс.

В Дрезненском городском парке запланирована «Школа юного художника», игра «Мафия» в музыкальной гостиной. Для любителей спорта спортивная школа «Феникс» проведет игры «Осенний движ».

Парк «Меланж» в Куровском приглашает на открытые тренировки по боксу, творческую мастерскую, турнир загадок «Минутка для шутки», детскую программу «Настолки с полки» и веселую игротеку.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.