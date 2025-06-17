Парки Орехово-Зуева приглашают на летнюю программу мероприятий

Спорт, творчество, интеллектуальные развлечения для всей семьи и многое другое — летняя программа мероприятий в парках Орехово-Зуевского городского округа на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы посетителей ждут творческие мастер-классы «Веселые медузки» и «Декоративная корзина», развлекательные игры и веселые эстафеты на центральной площадке, а также «Игры нашего двора». Будет работать клуб любителей настольных игр. Творческие натуры смогут поучаствовать в акварельных зарисовках. Особое место в программе занимает беседа к 115-й годовщине А.Т. Твардовского «Жизнь меня не обделила...».

В парке «Дулевский» организуют спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», тренировки по футболу и мероприятие «Все за спорт». Пройдет квиз «Интеллектуал», а также творческие мастерские. Для детей подготовлена специальная анимационная программа «Весенний бум!» и образовательный лекторий «Белкин Дом».

В Дрезненском городском парке пройдут спортивные игры «Летний движ» от спортивной школы «Феникс», увлекательный «Мультиквиз» в музыкальной гостиной и командная игра с детективным сюжетом «Мафия».

Парк «Меланж» в Куровском предлагает посетителям танцевальный флешмоб и открытые тренировки по ММА для разных возрастных групп на спортивной площадке. На центральной площадке будут проходить игровые программы «Есть затея!» и интеллект-турнир «Настолки с полки». Творческие мастерские также станут частью программы.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.