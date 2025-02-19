Парки Дмитровского округа приглашают гостей отметить День защитника Отечества

23 февраля в парках Дмитровского округа пройдет областное мероприятие «Разрешите поздравить!». Посетителей ждет яркая и насыщенная программа, посвященная мужеству и отваге: захватывающие концертные выступления, праздничная фотозона, увлекательные эстафеты и игра «Зарница». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для самых юных участников праздника предусмотрены творческие мастер-классы, где они смогут раскрыть свои таланты.

Кроме того, в выходные дни в парке им. И. А. Лямина можно будет насладиться зимней атмосферой, свежим воздухом и приятной компанией.

22 февраля спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко «Дмитров» проведет для всех любителей активного отдыха спортивную разминку и эстафету.

Также запланированы развлекательная программа «Игровой марафон» и творческий мастер-класс «Подарок для папы». 23 февраля всех ждут интересные игры, конкурсы и веселые состязания в рамках развлекательной программы «А ну-ка, мальчики!» и творческого мастер-класса «В подарок папе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.