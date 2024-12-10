Парк Захарово в Одинцове 14 декабря приглашает на праздник «Парки. Баранки»

В парке Захарово Одинцовского округа 14 декабря состоится общеобластное мероприятие, посвященное Международному дню чая «Парки. Баранки». Ароматный чай из настоящего самовара, горы вкуснейших баранок и пышных пирогов, веселые аниматоры, зимние забавы и предновогодняя ярмарка «Баранка. Нет». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день гостей парка ждет настоящее гастрономическое путешествие в мир традиционных угощений. Их познакомят с «Чайными традициями» и погрузят в атмосферу уюта на самоварной станции «НеслуЧАЙная встреча», где посетителей ждут горячие напитки и угощения.

Для тех, кто любит активный отдых — зимние забавы и развлекательная программа «После чая не скучаем», полная ярких эмоций и впечатлений. Даже юные художники найдут себе занятие — мастер-класс «Рисуем Самовар» ждет всех желающих.

Это будет день, наполненный теплом, уютом и дружеским общением — идеальный способ провести время с семьей и друзьями перед Новым годом! Не упустите возможность! Ждем вас на «Парки. Баранки» в парке Захарово.

На следующий день, 15 декабря, парк Захарово приглашает окунуться в атмосферу зимних чудес и услышать увлекательный рассказ Зимушки о новогодних традициях «Как празднуют Новый год в разных странах». Вы познакомитесь с удивительными национальными обычаями народов мира и сможете посоревноваться в отгадывании зимних загадок! Ждем вас в Театре сказок! Вход свободный.

По окончании состоится мастер-класс «Елочная игрушка». Создайте своими руками уникальные елочные украшения из картона, бумаги, ткани и других материалов! Развивайте фантазию и творческое мышление всей семьей и зарядитесь предпраздничным настроением! Вход свободный.

Длю любителей активного отдыха в парке Захарово еженедельно на постоянной основе по вторникам и четвергам проходят спортивные мероприятия (вторник — фитнес тренировки, четверг — оздоровительные зарядки) с профессиональным тренером для взрослых и подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.