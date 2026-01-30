Парк «Ривьера» в Можайске проведет спортивные и творческие выходные

Парк «Ривьера» в Можайске организует для жителей и гостей округа насыщенную программу на ближайшие выходные: посетителей ждут спортивные эстафеты, анимационные шоу, викторины и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу в парке «Ривьера» на центральной площади верхней части стартуют «Зимние эстафеты» для детей. Мероприятие начнется в 12:00. В 12:25 пройдет анимационная программа «Ледяные забавы», а в 12:55 в творческой мастерской состоится викторина «Зимние тайны».

В воскресенье в 14:00 на той же площадке пройдет спортивная программа «Энергия в движении». В 14:25 начнется квест «Следопыты в снегу», где участники смогут проявить смекалку. Завершит день мастер-класс «Искусство творчества», который стартует в 14:55 в мастерской парка.

Организаторы отмечают, что программа выходных рассчитана на семейный отдых и сочетает активные игры, интеллектуальные задания и творческие занятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.