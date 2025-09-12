Paramount Skydance может приобрести своего конкурента Warner Bros. Discovery

Американская медиакомпания Paramount Skydance планирует купить весь бизнес Warner Bros. Discovery. Эти две организации являются прямыми конкурентами, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Paramount Skydance появилась сравнительно недавно — она образовалась из-за объединения Skydance и Paramount Global. Теперь у компании в планах купить своего конкурента — Warner Bros. Discovery.

Она хочет приобрести как его кабельное телевещание, так и стриминговый сервис с киностудиями. Однако пока что переговоры о сделке не проводились, поэтому планы Paramount Skydance могут остаться несбыточными.

Однако новость о возможной покупке привела к тому, что акции обеих компаний выросли в цене. Ценные бумаги Warner Bros. Discovery подскочили на 30%, Paramount Skydance — почти на 16%.

Ранее руководство Warner Bros. Discovery объявило о разделении своего бизнеса. Первая структура будет называться Streaming & Studios, вторая — Global Networks.

The Wall Street Journal считает, что Paramount Skydance пытается опередить более богатые компании, которые также нацелены на покупку структур Warner Bros. Discovery.