Парад Дедов Морозов в 10-й раз пройдет в Видном 1 декабря

Ежегодный парад Дедов Морозов состоится в Ленинском городском округе в понедельник, 1 декабря, в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Участники акции пройдут традиционным маршрутом — от ДК «Видное» на Советской площади до кинотеатра «Искра», сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Шествие новогодних волшебников уже в 10-й раз будет проводиться в Видном в первый день календарной зимы. Оно стартует в 17:30. Жители Ленинского округа в праздничных тематических костюмах под музыкальное сопровождение пройдут к площади у „Искры“, где зажгут огни на главной елке муниципалитета», — рассказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что 1 и 2 декабря в рамках областной акции «Зажги елку» иллюминация включится еще в 21 локации Ленинского округа: в поселках Володарского, Петровское, Битца, в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Видный город», «Восточное Бутово», в Центральном городском парке Видного, в парке «Высота» и др. На всех площадках жителей будут ждать интерактивные праздничные программы, организованные муниципальными учреждениями культуры. Возрастное ограничение

Всего в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в Ленинском округе проведут более 600 мероприятий, 200 из них — в городских парках. Ранее сообщалось, что 1 декабря в парках Подмосковья состоится открытие зимнего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.