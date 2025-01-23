P. Diddy подал иск о клевете на 50 млн долларов из-за «разжигания безумия в СМИ»

Американский рэпер и основатель лейбла Bad Boy Records Шон Комбс, известный как P. Diddy, подал иск о клевете на 50 млн долларов в связи с «разжиганием безумия в СМИ», сообщает РИА Новости .

Среди ответчиков — один из свидетелей, проходящий по уголовному делу P. Diddy, а также компания-владелец телеканала NewsNation. Что касается свидетеля, он заявил, что в его распоряжении есть видеодоказательства, где рэпер совершает сексуальное насилие над другими людьми, в том числе несовершеннолетними.

Комбс решил подать иск на баснословную сумму. В нем он заявил, что СМИ разожгли безумие, раздули необоснованные спекуляции, а свидетели сфабриковали нелепые обвинения.

Недавно против P. Diddy подали новый иск. Истица утверждает, что в 2000 году музыкант «накачал» ее наркотиками и изнасиловал. На тот момент предполагаемой жертве было 16 лет, она училась в школе и подрабатывала няней в Манхэттене.