«Отношения звезды с поклонницей»: новые детали разрыва Лепса и 19-летней Кибы

Певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба объявили о завершении своих отношений после 1,5 лет совместной жизни. О расставании пара сообщила в соцсетях, а друзья артиста рассказали, что их союз больше напоминал отношения звезды с поклонницей, сообщает kp.ru .

Григорий Лепс впервые появился с Авророй Кибой на музыкальной премии летом 2024 года. Тогда артист заявил о намерении жениться на девушке, которая младше его на 44 года. Несмотря на скепсис публики, пара продолжала появляться вместе и говорить о предстоящей свадьбе.

Накануне 19-летняя Киба сообщила в соцсетях о расставании с 63-летним Лепсом. Она отметила, что решение было обоюдным и взвешенным, а отношения завершились на благодарности и взаимоуважении.

«Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала Киба.

Пользователи соцсетей усомнились в искренности романа, предполагая, что отношения могли быть пиар-ходом. В окружении пары рассказали, что Киба была преданной поклонницей Лепса, и их отношения больше напоминали связь артиста с фанаткой. Известно, что Аврора Киба — дочь московских предпринимателей, некоторое время училась в Лондоне, но затем вернулась в Россию.

