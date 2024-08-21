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Открытый фестиваль творчества «Поверь в мечту» прошел в Орехово-Зуевском округе

В Центре культуры и досуга города Куровское Орехово-Зуевского округа в четвертый раз прошел открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль объединил людей, посещающих инклюзивные центры и объединения, коррекционные учреждения и социально-реабилитационные отделения, а также представителей Всероссийских обществ слепых и инвалидов из Орехово-Зуевского округа и ближайших муниципалитетов.

Фестиваль начался с анимационного пластилинового фильма, созданного в производственно-интеграционных мастерских «Империя Ремесел».

В фойе презентовали выставку работ декоративно-прикладного творчества, выполненных руками людей с ОВЗ.

«Вся деятельность учреждения и, в частности, уникальные мастерские „Империя ремесел“ доказывает, что любое дело по плечу, когда есть вдохновение, и к нему прилагаются умение, терпение и желание. А желание творить, у наших ребят — участников фестиваля огромное», — отметила организатор фестиваля, директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

На сцене звучали стихи и отрывки из поэтических сказок, участники представили вокальные и хореографические выступления. Новинка этого года — номинация «Народное творчество».

Всех участников и их наставников наградили дипломами и памятными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.