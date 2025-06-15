Отец Жанны Фриске ни разу за 10 лет не встретился с внуком

Прошло уже 10 лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака головного мозга. Причем о болезни она узнала, когда была беременна сыном Платоном, сообщает «СтарХит».

15 июня родственники, друзья, коллеги и фанаты артистки пришли на ее могилу. На месте увидели сестру певицы Наталью Фриске с маленькой дочкой. Также пришел и отец Владимир, который сразу заметил, что кто-то украл с ее памятника часы.

За 10 лет отец певицы не встретился с единственным сыном Жанны Платоном. Вдовец и отец мальчика Дмитрий Шепелев не подпускает его к внуку. Шоумен опасается, что родня Фриске может настроить ребенка против него.

Также могилу певицы посетила ее экс-коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова.

Жанна Фриске прославилась благодаря своей эстрадной деятельности. Она выступала в составе группы «Блестящие» и как сольная певица. Звезда узнала о своей болезни спустя несколько месяцев после родов сына Платона. Артистка боролась за жизнь, но рак головного мозга оказался сильнее. Фриске не стало 15 июня 2015 года.