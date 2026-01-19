Основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер на 94-м году жизни

19 января в Сети распространилась информация о смерти 93-летнего итальянского модельера Валентино Гаравани, который был основателем дома моды Valentino, пишет РИА Новости .

Одним из первых печальную новость распространил телеканал Sky TG24.

Предварительно известно, что Валентино Гаравани скончался в кругу семьи. Что стало причиной смерти, а также где и когда состоятся похороны легендарного модельера, пока не сообщается.

Бренд Valentino появился в столице Италии в 1960 году. Его создателями стали кутюрье Валентино Гаравани и бизнесмен Джанкарло Джамметти.

Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, более 50 лет создавал образы для знаменитых женщин по всему миру. Среди его клиенток была в том числе голливудская звезда Элизабет Тейлор.

Работы итальянского кутюрье в настоящее время можно увидеть в экспозициях разных музеев мира. Его творения давно признаны произведениями искусства. Главным символом бренда стал красный цвет, который используется в коллекциях дома моды. Этот оттенок превратился в узнаваемую особенность Valentino.

