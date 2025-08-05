Организаторы фестиваля Singal опровергли информацию о запрете на его проведение

Организаторы фестиваля современной музыки Signal на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области назвали информацию об отмене мероприятия из-за отсутствия согласования с местными властями не соответствующей действительности. Запрета на проведение фестиваля нет, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Отмечается, что после проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области.

В августе 2025 года в на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области должен состояться легендарный фестиваль Signal, который объединяет музыку, современное искусство, архитектуру и природу. Однако ранее глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков сообщил об отмене мероприятия.

По словам чиновника, из-за того, что в текущих реалиях невозможно обеспечить безопасность такого масштабного мероприятия, власти не могут согласовать организацию фестиваля.

На официальном сайте мероприятия все еще открыта продажа билетов. В этом убедился корреспондент РИАМО. Так, самый бюджетный билет стоит 2,5 тысячи рублей, а самый дорогой — 51 тыс. 800 рублей.