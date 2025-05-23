Опубликовано фото кардинально сменившего образ Брэда Питта

Папарацци заметили звезду Голливуда Брэда Питта в центре Лос-Анджелеса за рулем личного автомобиля и удивились его новому образу. Оказалось, что актер впервые за долгое время избавился от длинных волос, сделав короткую стрижку, пишет Voice .

На опубликованном в Сети фото видно, что Питт управлял автомобилем в белом пиджаке на пуговицах. На нем также были солнцезащитные очки и золотые часы на руке.

По кадру папарацци можно рассмотреть, что актер сделал стрижку «почти под ноль», но сохранил небольшую щетину, которая подчеркивает его скулы. Пользователи Сети оценили новый образ 61-летнего Питта, подчеркнув, что короткая стрижка и отсутствие длинной бороды делает его внешне более молодым.

В начале года Питт попадал в объективы фотокамер с растрепанной прической и густой седой бородой. С чем связаны кардинальные перемены во внешности актера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Брэда Питта подозревали в причастности отсутствия номинаций на «Оскар» у его экс-супруги, актрисы Анджелины Джоли. Однако кинокритик Давид Шнейдеров опроверг такие догадки.