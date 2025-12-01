Опять в центре скандала: звездный стилист рассказал, как его «кинула» Долина

Звездный стилист обвинил Долину в запрете на использование фото с его работой

Работавший с народной артисткой РФ Ларисой Долиной звездный стилист Никита Карстен в крайне негативном ключе отозвался о сотрудничестве с певицей, сообщает «112» .

Молодой человек записал эмоциональное видео, в котором рассказал, что звезда запретила ему использовать контент, где запечатлены его работы.

По словам Карстена, он организовывал съемку с Долиной, в ходе которой создавал для певицы образы. Одним из условий коллаборации была возможность использования в Сети полученного контента обоими участниками.

Однако стилист заявил, что исполнительница вдруг передумала и запретила ему выкладывать материалы с ее участием. По мнению Долиной, право использовать эксклюзивные кадры есть только у нее, а стилисту достаточно «бесценного опыта» работы с ней.

Ранее пользователи соцсетей, в том числе и известные бренды, начали издеваться над Долиной после скандала с возвращенной ей квартирой. В Сети требуют «отменить» звезду. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что ей устроили «оголтелую травлю».

