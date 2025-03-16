«Они одержимы бюрократией»: что рассказали древние каменные таблички Месопотамии

Археологи из Британского музея и Ирака обнаружили сотни древних каменных табличек Месопотамии, из которых сделали вывод о бюрократической волоките, которая там царила более 4 тыс. лет назад, сообщает РЕН ТВ .

Эти таблички – самые ранние физические свидетельства первой империи. Это государственные архивы древнего шумерского города Гирсу, когда он был под контролем династии Аккад.

«Они записывают абсолютно все. Если овца умрет на самом краю империи, это будет отмечено. Они одержимы бюрократией», — сказал куратор Британского музея по Древней Месопотамии Себастьян Рей.

По его словам, до последних раскопок сведения об империи ограничивалась только фрагментарными и напыщенными царскими надписями, также были более поздние копии, которые не являются надежными источниками.

Ранее ученые рассказали, что Эдемский сад мог находиться на территории Месопотамии.