Ольга Серябкина объяснила исчезновение герлз-бэндов

По словам артистки, сегодня слушателям важно понимать, кто стоит за музыкой, а в составе группы это сделать сложнее.

«Во многом это связано с тем, что слушателям сейчас гораздо важнее знать и понимать личность артиста. А в группе это сделать сложнее, потому что ты в любом случае остаешься частью коллектива и, соответственно, не до конца можешь выразить свое „я“. Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей», — отметила Серябкина.

Певица добавила, что по этой же причине популярность набирают инфлюенсеры, которые начинают петь.

«Даже если это не всегда идеально с точки зрения музыки, аудитория их уже знает, понимает, какие они, и потому с интересом следит за тем, что они делают», — сказала она.

Серябкина была автором многих песен SEREBRO, включая «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году артистка покинула коллектив, а в 2019 году выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.