Олеся Судзиловская и Женя Малахова сразили нарядами на вечернике

Отечественные знаменитости посетили светский обед бренда Nanoasia. Особенно на мероприятии блистали актриса Олеся Судзиловская и певица Женя Малахова, сообщает «Леди Mail» .

Судзиловская выбрала для вечеринки серый классический костюм оверсайз и коричневую сумку Hermes. Малахова также остановилась на простом образе — белоснежной рубашке Patrizia Pepe и легинсах с блестками.

Также на мероприятии отметилась супруга бизнесмена Игоря Вдовина Елена Николаева. Для выхода в свет она облачилась в костюм благородного винного цвета от 1811stores. В качестве аксессуара она выбрала сумочку Chanel.

Телеведущая Алла Довлатова недавно стала бабушкой, но это не помешало ей посетить вечеринку. Она создала простой образ из поло и горчичных брюк.

Ранее певица Слава, известная своей смелостью, поразила зрителей на концерте «Наш Новый год» в Кремле. С радостью она исполнила дуэт с Денисом Клявером, нарядившись в эффектное платье красного цвета, которое делало акцент на ее пышной фигуре.