Около 500 человек посетили фестиваль «Pro традиции. Точка роста» в Подольске

В Подольске в День народного единства во Дворце культуры «Октябрь» прошел II фольклорный фестиваль молодежи и студентов «Pro традиции. Точка роста», который посетили порядка 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль проходил на трех площадках: «Pro традиции», «Pro поем» и «Pro движение».

В рамках фестиваля эксперты и профессионалы-этнографы из Москвы провели для студентов подольских колледжей разнообразные мастер-классы. Юные жители округа узнали, как на Руси проходили свадьбы, а также посетили мастер-классы по русской этнохореографии и народным играм, вокалу. Затем собравшихся пригласили на церемонию чаепития и кофепития по традициям Подольского уезда.

В завершение мероприятия прошло дефиле традиционной одежды русских крестьянок «Наряд на Казанскую» и иммерсивный фольклорный спектакль.

Второй год подряд педагоги и специалисты центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» проводят для жителей мастер-классы, посвященные традиционной русской культуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.