Около 1200 жителей отметили День здоровья в парках Подмосковья

Тематические мероприятия ко Всемирному дню здоровья прошли 5 апреля в 42 парках Подмосковья. Участниками танцевальных марафонов, спортивных эстафет и акций «10 000 шагов» стали около 1200 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Лосино-Петровском парке состоялась разминка «Бодрость духа». Участники прошли по маршруту скандинавской ходьбы «10 000 шагов» и получили горячий напиток на чайной станции.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде организовали анимационную программу, массовую зарядку «Если хочешь быть здоров» и занятие по скандинавской ходьбе. В парке Мира в Мытищах прошла Всероссийская акция «10 000 шагов», разминку на свежем воздухе провела чемпионка мира и Европы по универсальному бою Татьяна Байкова. Гости также преодолели полосу препятствий и приняли участие в спортивной программе.

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске прошли акция «10 000 шагов», массовая разминка под руководством тренера по лыжным гонкам Юлии Коноваловой и танцевальное занятие. В парке «Костино» в Королеве жители присоединились к подготовке к сдаче нормативов ГТО и мастер-классу по зумбе. Завершились мероприятия награждением участников.

События организовали при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, министерства физической культуры и спорта региона и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.