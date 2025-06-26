Огромный торт и шампанское: Меладзе с размахом отпраздновал юбилей в Испании

Юбилей он отпраздновал в ресторане Magna Café Marbella. Аренда помещения обошлась артисту в 2 тыс. евро. Еще Меладзе заплатил 60 евро за работу бара в течение 4 часов.

На торжестве всем гостям предложили меню на русском языке, за которое именинник отдал еще 200 евро на человека. Из угощений подавали говяжью вырезку, перчики падрон, креветки пиль-пиль, филе сибаса и огромный праздничный торт с лесными ягодами в качестве украшения. Из напитков — смузи за 15 евро, коктейли и шампанское (бутылка за 65 евро).

Среди гостей замечены брат певца Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и родственники. Специально для юбилея были заказаны ведущий и DJ. Однако по просьбе юбиляра торжество обошлось без музыкального сопровождения, он захотел провести праздник в тишине, а затем сам вышел на сцену и спел.

Еще дополнительно именинник заплатил за аренду музыкального оборудования.