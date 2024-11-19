Огонь души: ректор РГИСИ рассказала о подготовке режиссеров и артистов

Ректор РГИСИ Пахомова: у нас учились Фрейндлих и Юрский

Ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Наталья Пахомова заявила, что в вузе никогда не препятствуют съемкам студентов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По ее словам, трудоустройство после диплома достигает 97,3%, а среди выпускников много успешных фрилансеров: они совмещают несколько проектов.

«Вспоминаются слова австрийского композитора Густава Малера: „Традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу“. И наши мастера на протяжении нескольких веков передают своим ученикам из уст в уста не только величайшие традиции, но и огонь своей души», — рассказала Пахомова.

Она также напомнила, что в институте учились такие звезды кино, как Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский, Марина Неелова и Михаил Боярский, Константин Хабенский.

Российский государственный институт сценических искусств на улице Моховой в Санкт-Петербурге в этом году отметил 245 лет со дня своего основания.