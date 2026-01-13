Оформление наследства после смерти Веры Алентовой начато в Москве

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.

Это означает, что начался процесс оформления документов, которые необходимы для передачи имущества актрисы ее наследникам.

Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, которая проходила в Театре им. Владимира Маяковского 25 декабря. Ее госпитализировали, но сердце актрисы остановилось в больнице. Звезде фильма «Москва слезам не верит» было 83 года.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Она покоится рядом с супругом, актером, режиссером и сценаристом Владимиром Меньшовым.

