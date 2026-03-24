«Одурели все?»: Мариам Мерабова раскритиковала SHAMAN за поступок на Байкале

Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова резко высказалась о поступке Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, который во время поездки полизал лед на Байкале. В интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову она заявила, что вокруг артиста «вечно что-то делают».

«Ты настолько падший внутри, что ты можешь на это пойти? Даже если тебе сказали это сделать? <…> Ну я понимаю, целовать землю от всей души, по правде. Можно не врать? На камеру, без камеры… Ну хватит врать. Ну вы что, одурели все?» — сказала Мерабова.

С критикой выступил и шаман Артур Цыбиков. Он заявил, что считает поступок Дронова неправильным, подчеркнув, что Байкал священен не только для Бурятии и Иркутской области, но и для всей страны.

