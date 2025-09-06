Очереди образовались на прощании с модельером Джорджо Армани в Милане

Две очереди желающих проститься с Джорджо Армани образовались на прощании с модельером в Милане, сообщает РИА Новости .

Перед открытием траурного зала в выставочном центре Armani / Teatro собралась внушительная очередь. С одной стороны входа выстроились сотрудники компании Armani, а с другой — очередь из простых итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров.

«Он стал символом Италии во всем мире и смог придать новый блеск итальянскому стилю и культуре», — заявил житель Милана Уберто Кайрати, решивший почтить память модельера в знак признания его заслуг перед городом и всей Италией.

Церемония прощания с известным модельером проходит в просторном зале, украшенном множеством напольных светильников. Они создают эффект ковра, который заканчивается у закрытого гроба из светлого дерева. У гроба выставлен почетный караул как знак признания государственных заслуг модельера. Армани был кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

На киноэкране, расположенном за гробом, отображается послание модельера и его фотография: «Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности».

