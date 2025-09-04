Скончался Джорджо Армани: жизненный путь и причины смерти знаменитого кутюрье

4 сентября 2025 года стало известно о кончине известнейшего модельера XX века – Джорджо Армани. Кутюрье скончался на 92-м году жизни. В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась судьба Армани и какие обстоятельства привели его к успеху.

Детство и юность Джорджо Армани

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в небольшом итальянском городе Пьяченца. Он был средним ребенком и вторым сыном в семье. В своей автобиографии Армани нередко упоминал о том, что детство его было не слишком обеспеченным, особенно голодными выдались годы во время Второй Мировой войны. Стесненные финансовые обстоятельства заставили его отца, Уго Армани, устроиться на работу в фашистскую администрацию, что позволило семье сводить концы с концами.

В раннем возрасте Джорджо мечтал стать врачом. После окончания средней школы он поступил на медицинский факультет Миланского университета, однако вскоре выяснилось, что будущий медик не выносит вида крови. Настойчивости Джорджо хватило на два года, после чего он забрал документы и отправился на армейскую службу, а после демобилизации устроился в крупный миланский универмаг LaRinascente.

Карьера Джорджа Армани в мире моды

Именно работа в универмаге стала первой ступенькой на пути Джорджо в мир высокой моды. Сначала он трудился оформителем витрин, затем продавцом-консультантом, после чего руководство заметило, насколько хорошо юноша разбирается в тканях и фасонах – и назначило его в отдел закупок. В какой-то момент на подающего надежды молодого человека обратил внимание модельер Нино Черрути. В компании Черрути Джорджо проработал девять лет: за это время он освоил крой, шитье и построение лекал.

Сам Армани отмечал, что, возможно, начальное медицинское образование помогает ему в работе: он с легкостью понимал, какой силуэт будет подходить к тому или иному типу фигуры, какая фактура ткани будет смотреться наиболее выигрышно на той или иной модели.

В 1974 году Джорджо Армани выпустил первую коллекцию одежды под собственным именем. В 1975 – основал собственное ателье и начал бизнес. Через пять лет появились подразделения: Giorgio Armani USA, Armani Jeans, Emporio Armani. Дальше – больше, под брендом Армани создавались парфюмерные линии для мужчин и женщин, спортивная линия одежды… В 1985 году продажи модного дома Armani достигли 100 миллионов долларов в год, в 2023 году выручка Armani Group составляла уже почтит 2.5 миллиарда евро в год.

Армани с удовольствием одевал политических деятелей, бизнесменов, певиц и голливудских звезд. В числе его любимых знаменитостей десятки имен – от Анджелины Джоли до Джоди Фостер, от Софи Лорен до Синди Кроуфорд.

Кроме работы над «звездными» заказами модельер много времени уделял кино: он был художником по костюмам к фильмам «Американский жиголо», «Неприкасаемые», «Темный рыцарь», «Матрица» и «Молодой Папа».

Возможная причина смерти Джорджо Армани

Знаменитый модельер продолжал работать до 90 лет, но в последние годы большую часть времени проводил вне светской жизни, проживая на одной из своих вилл – в Форте-деи-Марми, Сен-Тропе или на острове Пантеллерия.

Точная причина смерти кутюрье пока не названа, одна из наиболее вероятных версий – осложнения после перенесенного коронавируса. Прощание с Джорджо Армани запланировано на 6-7 сентября, на церемонию в Милане будут приглашены только близкие люди.