Обновленный сквер в Королеве стал точкой притяжения для юных художников

Накануне юные художники 3 и 5 классов Детской школы искусств отправились на пленэр в живописный уголок наукограда — обновленный сквер возле проходной РКК «Энергия». Здесь, под чутким руководством талантливых педагогов-наставников, ребята погрузились в мир творчества, стараясь передать на бумаге всю красоту окружающей природы. После масштабного благоустройства территории — сквер стал идеальной площадкой для юных талантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начинающие художники самостоятельно выбрали композиции для творчества и кропотливо работали над каждым элементом ландшафта, советовались с педагогами, как лучше сделать набросок. Занятия на свежем воздухе, это важная часть образовательного процесса и способствует развитию художественного видения, воспитывает чувство композиции и учит видеть прекрасное даже в повседневных вещах.

Обновление сквера прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилище и городская среда». Здесь установлен памятный знак «Нулевой километр», как символ начала космической эры.

Общественное пространство уже стало творческой площадкой для таких коллективов, как труппа Театра юного зрителя, образцового ансамбля «Созвездие-Шарм», цирка «Энергия». Теперь к ним присоединились и воспитанники Детской школы искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.