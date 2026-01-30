Объявлены победители XVI Международного конкурса чтецких работ им. А. П. Чехова

29 янавря в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» подвели итоги XVI Международного конкурса чтецких работ им. А. П. Чехова. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в день рождения писателя состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей.

На мелиховской сцене молодые артисты и студенты театральных колледжей и вузов исполняли произведения А. П. Чехова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Победителями конкурса этого года стали:

· Лауреат I степени –

Выходцев Владислав, Алтайский краевой колледж культуры и искусств.

· Лауреаты II степени –

Глухова Софья, Русский государственный театр Удмуртии;

Сергеев Дмитрий, Дальневосточный Государственный институт искусств.

· Лауреаты III степени –

Ветер Маргарита, Тульский областной колледж культуры и искусства; Карандашов Максим, Тверской колледж культуры им. Н. А. Львова;

Хацкин Даниил, театр «Чеховская студия».

Всего на участие в конкурсе поступило 78 заявок из Екатеринбурга, Тулы, Алтайского края, Удмуртии, Твери, Хабаровска, Ярославля, Москвы, Воронежа и других городов России, а также из Шымкента (Казахстан) и Минска (Беларусь). В заключительный (очный) тур вышли 30 человек.

«Конкурс очень порадовал сильными работами. Овладение материалом — это естественно, но есть еще такие тонкости нашего ремесла, как поиск образа рассказчика. Ребята порадовали! Осталось мажорное ощущение, что жанр художественного слова жив, слава Богу, растет талантлива смена… Приятно, что люди избирают это своей профессией, ведь даже далеко не каждый драматический артист может выйти и обратиться к аудитории без декораций, партнера и держать в напряжении аудиторию час-полтора», — отметил председатель жюри, заслуженный артист РФ Юрий Голышев.

Больше информации о мероприятиях в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» — на официальном сайте.

