Объявлены международные ведущие «Интервидения-2025»

сегодня в 23:01

Индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй были выбраны в качестве ведущих музыкального конкурса «Интервидение-2025», сообщает пресс-служба конкурса в Telegram-канале .

Патель не только актриса, но и известная модель. Она является победительницей Miss Teen International и финалисткой Femina Miss India. Также девушка часто представляет Индию на международных площадках.

Лэй популярен в Китае, он работал на многих телеканалах. Мужчина является лицом таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Кроме того, Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий.

Ведущими конкурса от России стали оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев. Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября в Москве.

Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Имена некоторых других участников представлены в материале РИАМО.