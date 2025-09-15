Самые яркие участники конкурса «Интервидение-2025»

Что известно об исполнителях, которые будут участвовать в «Интервидении» 20 сентября 2025 года, — в материале РИАМО.

1. Россия: SHAMAN — «Прямо по сердцу»

Фото - © РИА Новости

Отечественный исполнитель Ярослав Дронов (так на самом деле зовут SHAMAN’а) выступит в конкурсе девятым по счету с песней «Прямо по сердцу». Музыку к треку написал Максим Фадеев, впервые песня прозвучала на премии «Муз-ТВ», а чудь позже вышел и клип. В песне Дронов поет о любви (вероятно, к Екатерине Мизулиной): «Эта любовь разбила мои сны, осколки от весны. Эта любовь, которой я поверил, и все тебе доверил, моя любовь».

SHAMAN окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и стал популярным после выхода его трека «Я русский». Сейчас Ярослав Дронов — востребованный музыкант на отечественной сцене.

2. Белоруссия: Анастасия Кравченко — «Мотылек»

Фото - © РИА Новости

Исполнительница Анастасия Кравченко, которая представит Белоруссию, выступит под номером 21. Она исполнит песню «Мотылек» на русском языке.

На счету белорусской артистки — победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу «X-Фактор. Беларусь», финалисткой шоу «Залетай в тренды» и лауреатом «Песни года Беларуси» и «Новой песни года» в Москве.

3. Казахстан: Ернар Садирбаев — «Свет степи»

Фото - © РИА Новости

Казахский исполнитель Ернар Садирбаев выступит на «Интервидении» седьмым по счету, с песней «Свет степи».

Популярность Ернару принесло участие в шоу «Голос». Он успешно прошел этап «слепых прослушиваний» в десятом сезоне: все четверо судей-наставников повернулись к нему, и молодой человек в итоге примкнул к команде Димы Билана.

У Ернара Садирбаева более 400 тысяч подписчиков в социальных сетях, а одно из его самых популярных видео — «Кыздыр-ай». Оно набрало почти 36 млн просмотров.

4. Кыргызстан: трио NOMAD — «Жалгыз сага»

Фото - © РИА Новости

Выступит на «Интервидении» и необычное трио — NOMAD. В его состав входят некогда сольные артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев. Исполнят они песню «Жалгыз сага», что в переводе означает «Только тебе». Это лирическая поп-баллада, которую исполнители представят на родном языке. Слушателей шоу наверняка впечатлит многоголосие и вокальное мастерство участников трио. NOMAD появится на сцене вторым.

5. Узбекистан: Шохрух Ганиев — песня пока в секрете

Фото - © РИА Новости

Неоднократный победитель различных музыкальных конкурсов у себя на родине, Шохрух Ганиев представит Узбекистан на «Интервидении». В 2024 году он занял первое место в проекте «Голос Узбекистана» благодаря своим чувственным интонациям и высокому драматичному голосу. Вероятно, Ганиев исполнит одну из своих самых популярных песен — Tilly uzuk («Золотое кольцо»). Но так ли это на самом деле — узнаем 20-го сентября во время шоу. Ганиев будет петь предпоследним.

6. Таджикистан: Фаррух Хасанов — «Гори!»

Фото - © РИА Новости

Фарруху Хасанову 27 лет, он любит петь как на своем родном языке, так и на русском. На «Интервидении» он споет песню «Гори!» о поиске любви. Кстати, музыку исполнитель будущего хита написал самостоятельно. А вообще Хасанов покоряет сердца слушателей романтическими балладами. Широкую популярность обрел в 2023 году — он победил в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Выступать он будет под номером 11.

7. Сербия: Слободан Тркуля & Balkanopolis — «Three Little Roses» (Три розочки»)

Фото - © РИА Новости

От Сербии выступит певец, композитор и музыкант Слободан Тркуля со своей группой Balkanopolis. Тркуля умело сочетает в творчестве народные инструменты с современным поп- и рок-звучанием, а Balkanopolis давно покорили сердца слушателей в разных странах. Группа выступала на различных фестивалях и является обладателем наград. Но главная награда — поклонники, которые есть и в России. Ожидается, что их номер под песню Three Little Roses («Три розочки») зажжет публику на «Интервидении».

8. Вьетнам: Дык Фук — «Фудом тхиен выонг»

Фото - © РИА Новости

Сначала «Голос Вьетнама», теперь «Интервидение»… Таков путь к славе у 28-летнего вьетнамского певца по имени Дык Фур. У него мощный голос и широкий вокальный диапазон, поэтому он может исполнять как классические, так и современные композиции. За это публика его и полюбила. В Москве он выступит под номером 20 с песней «Фудом тхиен выонг». Она посвящена эпосу про легендарного юношу Тхань Зенга, в честь которого во Вьетнаме даже проводят праздник Хойзенг.

9. Китай: Ван Си — 天边 («У горизонта»)

Фото - © РИА Новости

Еще один яркий претендент на победу в песенном конкурсе в Москве — Ван Си, выпускник Шэньянской консерватории и член Китайской и Пекинской ассоциаций музыкантов. Он принимал участие во многих музыкальных конкурсах и считается выдающимся певцом на китайской сцене. Кстати, за его голос Ван Си прозвали двойником Элвиса Пресли. На «Интервидении» он представит песню 天边 («У горизонта»). В Китае это настоящий хит! Выступит артист под номером 3.

10. Саудовская Аравия: Зейна Имад — Mojrad Ham («Просто переживаю»)

Фото - © РИА Новости

Интересно будет послушать и Зейну Имад — настоящий символ современной арабской поп-музыки. Начинала девушка, снимая каверы на различные песни, а сегодня уже ее клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. На «Интервидении» она выступит 14-й с лирической песней Mojrad Ham («Просто переживаю»).

11. Египет: Мустафа Саад — Ben Elbanat («Среди всех девушек»)

Фото - © РИА Новости

Еще одна лирическая песня прозвучит в исполнении Мустафы Саада, который представит родной Египет. Мустафа — легенда арабской поп-сцены, солист Египетского оперного театра и лауреат многих международных фестивалей. Он не только выступает, но и преподает музыку для молодых дарований. На конкурсе в Москве представит трек Ben Elbanat («Среди всех девушек») — конечно же, о любви. Споет Мустафа под номером 4.

12. Катар: Дана Аль-Мир — Huwa Dha Anta («Это именно ты»)

Фото - © РИА Новости

Зажечь присутствующих в зале попробует Дана Аль-Мир со своей поп-песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). Она сочетает национальные мотивы и современное звучание — звучит многообещающе. Сама Дана является директором музыкального института Music Lab Qatar. Выступит она 12-й.

13. Мадагаскар: Denise & D-Lain — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»)

Фото - © РИА Новости

Интересным обещает быть выступление дуэта Denise & D-Lain, который представит Мадагаскар. Это союз 38-летнего музыканта и 36-летней певицы, которые могут похвастаться своими мощными голосами. Их песни слушают уже несколько лет на всем африканском континенте. Выступят они под номером 13 с песней Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас») — она очень зажигательная.

14. Индия: Раухан Малик — Ishq («Любовь»)

Фото - © РИА Новости

Еще один исполнитель решил спеть москвичам и гостям столицы о любви. Раухан — заметная фигура в Индии, он собрал собственную рок-группу и основал музыкальный лейбл. В Москве он выступит последним и представит нам трек Ishq («Любовь») — в Индии это настоящий хит.

15. США: Брэндон Ховард — We Are Champions

Фото - © РИА Новости

Очень интересно будет послушать американского певца (именно он исполнил хиты Dancefloor и Super Model) и музыкального продюсера из Калифорнии Брэндона Ховарда. Причины тому две: во-первых, он исполнит гимн всех чемпионов We Are Champions, а во-вторых, внешне артист очень напоминает Майкла Джексона, за что его даже прозвали «сыном короля поп-музыки». Выступит под номером 5.

16. Куба: Сулема Иглесиас Саласар — Guaguanсо («Гуагуанко»)

Фото - © РИА Новости

Джазовая певица Сулема Иглесиас Саласар представит в Москве песню Guaguanсо («Гуагуанко»). Артистка выбрала ее не просто так: этот трек — воплощение корней, верований и сущности кубинцев. Говоря простыми словами, это Куба в одной песне. Сулема — одна из знаковых фигур кубинской сцены. Артистка начала свою карьеру в 12 лет. В Москве она выступит первой.